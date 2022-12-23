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13:08, 23 декабря 2022Среда обитания

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с квитанциями за ЖКХ

«Сбер»: мошенники рассылают россиянам уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мошенники пользуются тем, что управляющие компании делают перерасчет под конец года, и рассылают россиянам уведомления о ненастоящих долгах за коммуналку. О новом виде афер с квитанциями за ЖКХ граждан предупредил «Сбер» в своем Telegram-канале.

Сумма «долга» обычно составляет 10-20 тысяч рублей, при немедленной оплате предлагается скидка. Согласившиеся заплатить потеряют не только указанную в уведомлении сумму — мошенники также получат доступ к банковской карте. Если получатель проигнорирует письмо, аферист может попытаться получить данные карты с помощью телефонного звонка, представившись сотрудником управляющей компании.

«Сбер» советует россиянам проверять подлинность подобных уведомлений. Для этого нужно сверить адрес отправителя и позвонить в управляющую компанию по номеру с официального сайта. Не рекомендуется вводить данные банковской карты в формы после перехода по ссылкам, полученным от незнакомых адресов, а также сообщать такую информацию в телефонном разговоре.

Ранее в декабре россиянам рассказали о мошенниках, которые маскируются под госструктуры и навязывают услуги в сфере ЖКХ. Одной из самых распространенных услуг является услуга по проверке и замене счетчиков. Такие аферисты получают прибыль за счет завышенных расценок.

Александра Качан
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