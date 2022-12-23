Россия собралась строить свой флот для вывоза зерна

ОЗК собралась заказать на российских верфях 14 новых сухогрузов для вывоза зерна

Объединенная зерновая компания (ОЗК) собралась заказать 14 новых сухогрузов на российских верфях, чтобы вывозить зерно в развивающиеся страны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и подтвердил представитель ОЗК, сообщает РБК.

Евтухов признал, что в настоящее время у российской промышленности нет опыта строительства балкеров (сухогрузы для перевозки сыпучих грузов), но в перспективном плане строительства гражданских судов до 2035 года, который в августе этого года поручил разработать президент страны Владимир Путин, они имеются.

В пресс-службе Минсельхоза указали, что актуальность своего флота выросла из-за западных санкций, введенных посла начала конфликта на Украине. Ряд международных перевозчиков отказались от сотрудничества с российскими поставщиками.

Представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), крупнейшего российского производителя гражданского флота, сообщил, что первый сухогруз может быть спущен на воду не ранее 2026 года. В свою очередь, в ОЗК отметили, что помимо строительства новых, компания намерена приобрести пять сухогрузов на вторичном международном рынке.

В настоящее время российские экспортеры не имеют морских балкеров-зерновозов, все суда фрахтуются. При этом более 80 процентов экспорта зерна ведется по морю. Из-за позиции многих компаний, которые опасаются попасть под вторичные санкции, стоимость отправки зерна существенно повышается, что снижает прибыль сельскохозяйственных предприятий.

Управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов заметил, что сухогрузы производителям зерна действительно нужны, но строить их негде. Все верфи заняты под текущие проекты, и поэтому ОЗК может рассчитывать разве что на период 2026-2029 годов. Впрочем, он заметил, что на вторичном рынке в настоящее время достаточно старых судов.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришли к выводу, что заказанные на российских верфях суда не удастся получить в срок. По их оценкам, из-за проблем с поставками зарубежного оборудования на строительство уйдет до десяти лет.