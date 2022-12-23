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10:37, 23 декабря 2022Экономика

Россия собралась строить свой флот для вывоза зерна

ОЗК собралась заказать на российских верфях 14 новых сухогрузов для вывоза зерна

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Объединенная зерновая компания (ОЗК) собралась заказать 14 новых сухогрузов на российских верфях, чтобы вывозить зерно в развивающиеся страны. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов и подтвердил представитель ОЗК, сообщает РБК.

Евтухов признал, что в настоящее время у российской промышленности нет опыта строительства балкеров (сухогрузы для перевозки сыпучих грузов), но в перспективном плане строительства гражданских судов до 2035 года, который в августе этого года поручил разработать президент страны Владимир Путин, они имеются.

В пресс-службе Минсельхоза указали, что актуальность своего флота выросла из-за западных санкций, введенных посла начала конфликта на Украине. Ряд международных перевозчиков отказались от сотрудничества с российскими поставщиками.

Представитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), крупнейшего российского производителя гражданского флота, сообщил, что первый сухогруз может быть спущен на воду не ранее 2026 года. В свою очередь, в ОЗК отметили, что помимо строительства новых, компания намерена приобрести пять сухогрузов на вторичном международном рынке.

В настоящее время российские экспортеры не имеют морских балкеров-зерновозов, все суда фрахтуются. При этом более 80 процентов экспорта зерна ведется по морю. Из-за позиции многих компаний, которые опасаются попасть под вторичные санкции, стоимость отправки зерна существенно повышается, что снижает прибыль сельскохозяйственных предприятий.

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Управляющий партнер «Инфра Проекты» Алексей Безбородов заметил, что сухогрузы производителям зерна действительно нужны, но строить их негде. Все верфи заняты под текущие проекты, и поэтому ОЗК может рассчитывать разве что на период 2026-2029 годов. Впрочем, он заметил, что на вторичном рынке в настоящее время достаточно старых судов.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) пришли к выводу, что заказанные на российских верфях суда не удастся получить в срок. По их оценкам, из-за проблем с поставками зарубежного оборудования на строительство уйдет до десяти лет.

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Платон Щукин
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