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09:10, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с переводом денег на Украину

Юрист Соловьев предупредил россиян о телефонном мошенничестве с переводом денег на Украину

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Соловьев предупредил россиян о телефонном мошенничестве, когда злоумышленники представляются сотрудниками региональных полицейских управлений и сообщают гражданам о якобы переводе денег на Украину от их лица. Сотрудник органов заявляет, что кто-то использовал данные человека и сделал несколько банковских операций, что является «финансированием врага и влечет строгое наказание за госизмену».

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«Пребывающий в шоке от такого обвинения человек, как правило, далее следует всем указаниям мошенников и в итоге теряет все средства со счета», — подчеркнул эксперт.

Некоторые россияне уточняют, каким именно счетом и в каком банке воспользовались мошенники. Подобные вопросы застают их врасплох, однако многие отвечают, что «вопросы здесь задают они». Поэтому Соловьев призвал немедленно заканчивать диалог и вешать трубку, когда кто-то представляется сотрудником полиции.

Ранее Соловьев предупредил об опасности шуток над мошенниками. Он призвал отказаться от этих действий из-за риска оказаться в черном списке.

Марина Совина
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