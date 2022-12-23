Россиян предостерегли от зачатия «детей веселого ужина» в новогоднюю ночь

Онищенко: половой акт в состоянии алкогольного опьянения опасен развитием патологий плода

Зачатие детей в состоянии алкогольного опьянения в новогоднюю ночь опасно развитием патологий у плода. О существующих рисках такого полового акта предупредил россиян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Предложив обратиться к Священному Писанию, собеседник радиостанции напомнил о присутствующем там запрете на употребление спиртного в течение 40 дней до зачатия. В связи с этим Онищенко вспомнил о существующем в акушерской практике понятии «дети веселого ужина». Он рекомендовал встречать новогодние праздники в компании родных и близких, а также не посещать общественных мест, чтобы исключить заражение гриппом.

«Если кто-то из молодых людей будет во время зачатия или на ранней стадии болеть гриппом — это тоже чревато последствиями», — предостерег врач.

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