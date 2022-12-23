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08:58, 23 декабря 2022Россия

Раскрыты последствия поставок комплексов Patriot Украине

Академик Бартош: поставки Patriot Киеву приведут к переброске истребителей США на Украину

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош рассказал, какую цель будут выполнять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые поставят США на Украину. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Бартош заявил, что комплексы Patriot будут защищать аэродромы Украины. Он раскрыл последствия поставок ЗРК и предположил, что они приведут к переброске американских истребителей F-15 и F-16. Воздушными средствами будут управлять граждане США, прошедшие подготовку украинские военные и пилоты из стран, где техника находится на вооружении. По словам эксперта, это станет новым этапом эскалации в конфликте.

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Академик добавил, что обучение украинских военных займет несколько месяцев, но Вашингтон может ускорить процесс и привлечь людей, имеющих опыт боевого использования Patriot.

«Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами. Конечно, в этом случае темпы боеготовности подразделений Patriot, размещенных в Украине, будут сокращены», — заключил Бартош.

Ранее в США усомнились в эффективности Patriot на Украине. Журнал Military Watch предположил, что комплексы не станут полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300.

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Марина Совина
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