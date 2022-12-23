В США усомнились в эффективности Patriot на Украине

В США усомнились в возможности ЗРК Patriot стать заменой С-300 на Украине

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) MIM-104 Patriot, которые США поставят Украине, не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны (ПВО) C-300. В эффективности американских ЗРК усомнился журнал Military Watch.

Размер пакета помощи указывает на то, что Киев получит незначительное количество ЗРК. Отмечается, что поставленные Patriot не смогут стать полноценной заменой комплексов C-300, на которых строилась украинская система ПВО.

Как пишет издание, в 2017 году ЗРК Patriot Саудовской Аравии не смогли перехватить самодельные ракеты повстанцев. Также эти комплексы применяли во время войны в Персидском заливе. Профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол предположил, что ЗРК перехватывали менее десяти процентов целей.

Ранее директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов сообщил, что Patriot могут осложнить действия Вооруженных сил России.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на условиях анонимности рассказал изданию The Drive, что для обучения украинских операторов комплексов Patriot потребуется несколько месяцев.