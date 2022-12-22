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16:05, 22 декабря 2022Наука и техника

Названы последствия поставки комплексов Patriot на Украину

Директор ЦАСТ Пухов: поставка ЗРК Patriot Киеву осложнит действия российской армии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Поставки американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву могут осложнить действия Вооруженных сил России. Об этом директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов сообщил в беседе с РБК.

«Комплекс Patriot очень современный. Над ним постоянно работают, чтобы его улучшать, он проверен в бою и, конечно, это будет грозный соперник для наших ВКС, для вертолетов; крылатые ракеты он тоже может сбивать, особенно его последние модификации», — сказал он.

Пухов добавил, что освоение американского ЗРК у украинских военных может занять несколько месяцев.

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, Patriot должны заменить комплексы С-300, количество которых сокращается с начала специальной военной операции. Он предположил, что одна батарея, которую получит Украина, позволит частично прикрыть Киев.

Ранее высокопоставленный чиновник Минобороны США на условиях анонимности сообщил изданию The Drive, что ЗРК Patriot отправят на Украину через несколько месяцев.

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Даниил Иринин
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