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11:56, 22 декабря 2022Наука и техника

Обозначен срок отправки американского Patriot на Украину

The Drive: американский Patriot отправят на Украину через несколько месяцев

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot отправят на Украину через несколько месяцев. Этот срок на условиях анонимности The Drive обозначил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время США работают с Украиной, чтобы «помочь ей управлять и интегрировать различные средства [противовоздушной обороны]».

Чиновник отказался назвать число украинских военнослужащих, которые должны пройти обучение работе с Patriot, а также поколение (второе или третье) этого ЗРК, которое получит Киев.

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Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты, например, с французскими Crotale.

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Иван Потапов
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