Обозначен срок отправки американского Patriot на Украину

The Drive: американский Patriot отправят на Украину через несколько месяцев

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot отправят на Украину через несколько месяцев. Этот срок на условиях анонимности The Drive обозначил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

«Patriot требует обучения, и мы ожидаем, что потребуется несколько месяцев, чтобы украинские силы прошли подготовку, необходимую для его успешного применения», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время США работают с Украиной, чтобы «помочь ей управлять и интегрировать различные средства [противовоздушной обороны]».

Чиновник отказался назвать число украинских военнослужащих, которые должны пройти обучение работе с Patriot, а также поколение (второе или третье) этого ЗРК, которое получит Киев.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Patriot сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность отслеживать летящие низко ракеты, например, с французскими Crotale.