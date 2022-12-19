Ветеран США Канчиан назвал дороговизну ЗРК Patriot уязвимостью, по которой РФ нанесет удар

Ветеран морской пехоты США Марк Канчиан назвал уязвимость американских зенитных ракетных комплексов Patriot перед российским оружием. По его словам, дороговизна самого ЗРК, а также боеприпасов к нему, быстро истощит этот вид вооружений, пишет Daily Mail.

Эксперт отметил, что пусковая установка стоит около десяти миллионов долларов, а одна ракета — около четырех миллионов, однако поставки этих систем на вооружение Украины не уменьшают превосходства беспилотников России в зоне боевых действий.

Он также указал, что у украинских военных могут возникнуть проблемы с эксплуатацией ЗРК Patriot, для обслуживания бесперебойной работы одной батареи может потребоваться до 90 квалифицированных специалистов, в то время как США запретили отправлять такое количество военнослужащих на Украину.

Канчиан добавил, что Соединенным Штатам придется формировать персонал из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Пентагон не раскрывает данные о том, сколько длится обучение стрельбе. Ветеран уточнил, что курс подготовки достаточно обширный и сложный.

Ранее в декабре офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские ЗРК Patriot станут легкой мишенью для российских войск на Украине. По его словам, комплексы не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины, поэтому их присутствие только осложнит положение украинских военных.

