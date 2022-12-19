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23:57, 19 декабря 2022Наука и техника

В США назвали уязвимость комплексов Patriot перед российским оружием

Ветеран США Канчиан назвал дороговизну ЗРК Patriot уязвимостью, по которой РФ нанесет удар
ЗРК Patriot

ЗРК Patriot. Фото: Christophe Gateau/ Globallookpress.com

Ветеран морской пехоты США Марк Канчиан назвал уязвимость американских зенитных ракетных комплексов Patriot перед российским оружием. По его словам, дороговизна самого ЗРК, а также боеприпасов к нему, быстро истощит этот вид вооружений, пишет Daily Mail.

Эксперт отметил, что пусковая установка стоит около десяти миллионов долларов, а одна ракета — около четырех миллионов, однако поставки этих систем на вооружение Украины не уменьшают превосходства беспилотников России в зоне боевых действий.

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Он также указал, что у украинских военных могут возникнуть проблемы с эксплуатацией ЗРК Patriot, для обслуживания бесперебойной работы одной батареи может потребоваться до 90 квалифицированных специалистов, в то время как США запретили отправлять такое количество военнослужащих на Украину.

Канчиан добавил, что Соединенным Штатам придется формировать персонал из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Пентагон не раскрывает данные о том, сколько длится обучение стрельбе. Ветеран уточнил, что курс подготовки достаточно обширный и сложный.

Ранее в декабре офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские ЗРК Patriot станут легкой мишенью для российских войск на Украине. По его словам, комплексы не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины, поэтому их присутствие только осложнит положение украинских военных.

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Марина Совина
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