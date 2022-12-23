Раскрыт любимый запах россиян

Любимыми запахами у россиян в 2022 году стали ароматы пихты, эвкалипта и лаванды

Самым любимым ароматом у россиян в 2022 году стала пихта. Результаты соответствующего исследования сервиса СБЕР ЕАПТЕКА поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в ноябре и декабре эфирные и ароматические масла с упомянутым запахом покупал каждый седьмой пользователь сервиса (14 процентов). На втором месте оказался эвкалипт (девять процентов), а на третьем — лаванда (семь процентов).

Кроме того, сотрудники СБЕР ЕАПТЕКА раскрыли топ-10 самых популярных ароматов в преддверии Нового года: среди них — кедр (четыре процента), можжевельник (три процента) и апельсин (два процента).

Спрос на эфирные и ароматические масла за текущий год увеличился на треть по сравнению с предыдущим. Более того, в декабре дополнительный рост в данной категории достиг 24 процентов. Чаще всего пользователи сервиса начинают задумываться о новогодней атмосфере в доме в середине осени — продажи эфирных и ароматических масел в октябре по сравнению с предыдущим месяцем поднялись на рекордные 65 процентов.

В апреле 2021 года аналитики платформы «AliExpress Россия» назвали любимые запахи парфюма жителей разных регионов России. Выяснилось, что самым популярным у россиян ароматом в 2020 году был запах розы. Его предпочитали жители почти всех регионов. В пятерку лидеров также вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный ароматы.