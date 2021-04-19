Названы любимые запахи жителей разных городов России

Аналитики платформы «AliExpress Россия» назвали любимые запахи парфюма жителей разных регионов России. Пресс-релиз компании поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 апреля.

В ходе эксперимента, который проводился в 19 городах страны, эксперты изучили данные о покупках в категориях «парфюмерия», «бытовая химия», «уходовая косметика», «ароматы для дома». В результате выяснилось, что самый популярный у россиян аромат в 2020 году — запах розы. Его предпочитают жители почти всех регионов.

В пятерку самых востребованных ароматов также вошли алоэ, морской, фруктовый и цветочный. Отмечается, что среди фруктовых россияне выделяют запахи лимона, ягод, вишни и винограда. Среди цветочных запахов, помимо розы, лидирует лаванда.

При этом реже всего жители России выбирали запах мускуса: таких товаров было приобретено в 123 раз меньше, чем продукции с ароматом розы.

Исследование также показало, что в каждом регионе России есть аромат, который привлекает местных жителей больше других. Так, например, во Владивостоке им стал запах моря, в Воронеже — манго, в Екатеринбурге — ромашка, в Краснодаре — эвкалипт, в Красноярске — шоколад, а в Москве — жасмин. В свою очередь жители Уфы чаще всего выбирают ваниль, Санкт-Петербурга — лимон, Нижнего Новгорода — кокос, а Казани — сандал.

В мае 2020 года сообщалось, что россияне пристрастились к дорогому парфюму и косметике во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Так, продажи парфюмерии выросли за период нерабочих дней на 70 процентов по сравнению с мартом того же года. Помимо недорогих марок духов стоимостью до четырех тысяч рублей, россияне активно приобретали ароматы более чем за 10 тысяч.