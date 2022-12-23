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08:53, 23 декабря 2022Россия

В Москве у воинской части произошел пожар

На востоке Москвы в гаражных боксах близ воинской части произошел пожар
СюжетПожар в Москве

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На востоке Москвы в гаражных боксах плиз воинской части произошел пожар. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, пожар распространился в одноэтажных гаражных боксах, которые находятся на 3-й улице Соколиной Горы. Предварительно, они находятся на территории воинской части.

На месте пожара работают экстренные службы. В столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания, уточнив, что сообщение о нем поступило в ночь на пятницу, 24 декабря.

Ранее в поселке Бурмакино Некрасовского района Ярославской области один рабочий погиб и еще двое пострадали при пожаре на складе на 6-м арсенале Военно-морского флота России.

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Анастасия Шейкина
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