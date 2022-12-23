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18:38, 23 декабря 2022Путешествия

Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Таиланде в 2023 году

АТОР: в Таиланде в 2023 году могут подешеветь внутренние перелеты и алкоголь

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Власти Таиланда анонсировали меры по стимулированию экономики и отдельно отрасли туризма в 2023 году, в связи с чем россиянам предрекли снижение цен на отдых в стране. Такой прогноз дали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 23 декабря.

По информации Министерства финансов Таиланда, в новом году в стране могут подешеветь внутренние перелеты и алкоголь. Для этого в течение года будут отменены лицензионные сборы для продавцов спиртных напитков и табака. Власти отмечают, что для туристов это будет дополнительным стимулом в выборе страны отдыха.

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Что касается мер поддержки авиаперевозчиков, правительство планирует снизить акцизный налог на авиакеросин для внутренних перелетов. Ожидается, что мера положительно отразится на тарифах на внутренних рейсах в королевстве, что также будет полезно для туристической отрасли. Поскольку россияне продолжают активно летать по разным провинциям Таиланда, для многих такая корректировка цен станет актуальной, отметили специалисты АТОР.

Ранее, в ноябре, сообщалось, что россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год. Цены на путевки в популярную азиатскую страну в зимний период 2022 года снизились в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го.

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Зарина Дзагоева
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