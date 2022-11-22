Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год

АТОР: стоимость новогодних туров в Таиланд снизилась в полтора раза

Российским туристам стали доступны выгодные туры в Таиланд на новогодние праздники, цены на путевки в страну в зимний период 2022 года снизились в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты отметили, что в настоящее время стоимость путевок в популярную курортную страну Азии на Новый год приближается к значениям 2019 года. Средний чек за тур в Таиланд на предстоящие новогодние каникулы составляет примерно 182 тысячи рублей. «В 2019 году средний чек составлял 2608 евро за тур (163 тысячи рублей)», — рассказали АТОР специалисты туротрасли.

Для сравнения недельная путевка в Таиланд на новогодние праздники в 2021 году у Pegas Touristik стоила около 448 тысяч рублей на двоих при размещении в трехзвездочном отеле. В 2022 году эта же компания предлагает россиянам аналогичный тур с вылетом в начале января уже примерно за 285 тысяч рублей на двоих с проживанием в трехзвездочном отеле или за 316 тысяч рублей на двоих — в пятизвездочном.

Тем временем девятидневная путевка из Москвы на Пхукет с вылетом 1 января у Anex Tour обойдется российским путешественникам в 263 тысячи рублей на двоих при размещении в четырехзвездочном отеле с завтраками. За десятидневный тур на Пхукет с вылетом из Екатеринбурга 2 января россиянам придется заплатить уже 296 тысяч рублей на двоих, а за путевку на девять ночей из Красноярска в Паттайю с вылетом 5 января — от 214 тысяч рублей на двоих.

В АТОР подчеркнули, что в настоящий момент Таиланд в разы превосходит Египет и ОАЭ по спросу на Новый год у ряда туроператоров. Его доля в общих продажах заграничных туров на новогодние даты составляет у компаний от 9 до 28 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по количеству прибывающих на Пхукет туристов в ноябре. За первые десять дней месяца популярный азиатский курорт посетили рекордные 18,3 тысячи россиян.