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19:48, 23 декабря 2022Экономика

Россияне бросились покупать люксовые автомобили с пробегом

«Авито Авто»: за три квартала продажи автомобилей премиум-сегмента в России выросли на 69%

Фото: Sid Ramirez / Unsplash

С января по сентябрь 2022 года россияне приобрели почти 1700 люксовых автомобилей с пробегом, что на 69 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об том, что граждане бросились скупать машины премиум-сегмента, пишет Forbes со ссылкой на исследование «Авито Авто».

Речь идет о брендах Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini и Bugatti. Чаще всего за три квартала текущего года в России продавали и покупали машины Bentley. На долю марки пришлось 37 процентов продаж автомобилей класса люкс с пробегом. Около 18 процентов рынка заняли автомобили бренда Maserati, популярными также оказались Rolls-Royce и Lamborghini с долей в 16 и 15 процентов соответственно.

Самой востребованной моделью у россиян стал Bentley Continental GT, на долю продаж которого пришлось 17 процентов от всех реализованных автомобилей класса люкс с пробегом. Средняя стоимость такого автомобиля оценивается в 4,7 миллиона рублей. На втором месте расположился Bentley Bentayga примерно за 14,9 миллиона рублей, на третьем — Lamborghini Urus по средней цене в 24,5 миллиона рублей.

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Эксперты сервиса объяснили рост продаж тем, что россияне хотели «зафиксировать» стоимость покупки люксового автомобиля и таким образом вкладывали свободные средства в покупку до дальнейшего роста цен.

После введения западных санкций на фоне начала спецоперации на Украине с российского автомобильного рынка стали уходить крупнейшие зарубежные производители. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ранее сообщала, что по итогам 2022 года продажи новых машин в России сократились почти на две трети. Тенденцию также подтвердило исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), согласно которому в ноябре продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкий коммерческий транспорт) в России упали на 61,6 процента в годовом выражении. Однако по сравнению с октябрем ситуация немного улучшилась.

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Мария Грушко
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