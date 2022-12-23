Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:53, 23 декабря 2022Экономика

Прибыль российских нефтегазовых компаний сократилась

Падение прибыли нефтегазовых компаний за январь-октябрь 2022 года составило 19,4%

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские компании, занимающиеся добычей нефти и газа, за десять месяцев, с января по октябрь 2022 года, заработали 2,28 триллиона рублей, что на 19,4 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Прибыль смогли получить только 57,4 процента компаний. Ее суммарный показатель составил 2,89 триллиона рублей, что на 1,2 процента больше, чем годом ранее. Инфляция за это же время составила 12 процентов.

Убытки остальных компаний выросли в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до уровня 610,6 миллиарда рублей, что стало рекордным среди всех отраслей экономики. При этом за октябрь накопленные с начала года убытки нефтегазовых компаний сократились впервые с июля на 288,2 миллиарда рублей.

Тяжелее всего ситуация складывалась в первом полугодии, когда были введены в действие первые пакеты санкций против России из-за военного конфликта на Украине. С января по июнь убытки увеличились в рекордные 49 раз по сравнению с первым полугодием 2021 года, до 1,1 триллиона рублей, однако прибыль также выросла на 39,4 процента, до 2,15 триллиона рублей. Сальдо прибылей и убытков отрасли составило 1,02 триллиона рублей — падение на 32,8 процента.

Добыча нефти за указанный период выросла на 2,4 процента год к году, до 443,2 миллиона тонн. Добыча природного газа упала на 13 процентов, до 474 миллиарда кубометров, а попутного — на 0,7 процента, до 82,2 миллиарда кубометров.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа вводит потолок цен на российскую нефть. Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
Европа вводит потолок цен на российскую нефть.Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
2 декабря 2022

Из-за введения эмбарго на российскую нефть со стороны США и европейских стран, а также падения поставок газа в Европу, Москве пришлось искать новые рынки сбыта.

По словам руководителя Центра развития энергетики Кирилла Мельникова, в первые полгода убытки отрасли росли из-за резкого укрепления рубля и высокого дисконта на нефть марки Urals, затем летом и осенью добыча начала восстанавливаться, рубль немного ослаб, а размер скидки сократился.

По прогнозу опрошенных изданием аналитиков, первый квартал 2023 года станет самым тяжелым временем для российских нефтяников. Им понадобится время для дальнейшей переориентации поставок на фоне введения эмбарго ЕС на морской импорт российской нефти и ценового потолка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Данил Дмитриев
Обсудить
Последние новости
В США заявили о провале попытки Зеленского получить американские ракеты и танки
Прибыль российских нефтегазовых компаний сократилась
Названы самые популярные места отдыха россиян зимой
Мадонна снялась в нижнем белье и огне
Европейцы резко заинтересовались одним типом домов
В Подмосковье выявили банду автоподставщиков
ГУМ подготовили к Новому году
Совфед обвинил США в использовании выборов в 2024 году для дестабилизации России
Сын Олега Табакова стал жертвой мошенников
Врачи четырежды спасли беременную россиянку с опасными патологиями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.