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22:41, 23 декабря 2022Интернет и СМИ

В США рассказали о разногласиях Вашингтона и Киева

Обозреватель Депетрис заявил о серьезных разногласиях США и Украины по завершению кризиса

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Обозреватель американского журнала Newsweek Дэниел Депетрис рассказал о серьезных разногласиях Вашингтона и Киева касательно того, как должен завершиться кризис на Украине. Об этом он написал в своей статье.

По мнению автора, США более заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатии, чем Украина, которая в данный момент не хочет участвовать в переговорах. Депетрис посоветовал украинцам не поддаваться «азартному куражу» президента Владимира Зеленского, который мечтает о «грядущих победах».

В то же время, Вашингтон не решается громко говорить о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева. «Американская риторика играет против США», — заключил обозреватель.

Ранее о разногласиях между Киевом и Вашингтоном в отношении стратегий прекращения конфликта сообщал обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус. По мнению журналиста, украинский конфликт не может закончиться «полной ликвидацией военной мощи России».

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Марина Совина
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