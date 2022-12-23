В США рассказали о разногласиях Зеленского и Байдена по украинскому конфликту

WP: Зеленский и Байден имеют разногласия в вопросе прекращения конфликта на Украине

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США закончился выявлением разногласий между Киевом и Вашингтоном в отношении их стратегий прекращения конфликта, пишет обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

Автор напомнил, что во время выступления перед американскими политиками Зеленский решительно заявил, что стремится к «абсолютной победе» над Россией.

«Зеленский 11 раз употребил слово "победа" в речи и один раз во время беседы с журналистами в Белом доме после встречи с американским лидером Джо Байденом. Что характерно, Байден не использовал это слово ни разу. Вместо этого он пообещал поощрение "непоколебимой решимости Украины выбрать свой собственный путь" и пообещал поддержку Вашингтона "столько, сколько потребуется"», — рассказал обозреватель и указал на разные позиции США и Украины по вопросу мира.

По мнению журналиста, украинский конфликт не может закончиться «полной ликвидацией военной мощи России». Именно поэтому, по его словам, Байден активно сопротивляется риторике «полной победы».

Встреча Зеленского и Байдена прошла 21 декабря. В Кремле прокомментировали визит Зеленского словами «реальных призывов к миру не звучало».