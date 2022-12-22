В Кремле высказались о визите Зеленского в США
Реальных призывов к миру не звучало в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в США не было предостережений и по поводу обстрелов жилых домов Донбасса.
«Москва сожалеет, что ни Зеленский, ни Байден не продемонстрировали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России», — сказал Песков.
До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал серьезным событием визит президента Украины в США. По его мнению, встреча Зеленского с американским лидером Джо Байденом и выступление перед Конгрессом повлияют на ход конфликта на Украине.
Визит Владимира Зеленского в США стал первой зарубежной поездкой украинского лидера после начала российской специальной военной операции. 21 декабря он прибыл в Вашингтон, где встретился с Байденом, а также выступил перед Конгрессом.