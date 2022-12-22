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12:52, 22 декабря 2022Россия

В Кремле высказались о визите Зеленского в США

Песков заявил, что в ходе визита Зеленского в США не звучало реальных призывов к миру

Фото: Oliver Contreras / Pool / CNP / Globallookpress.com

Реальных призывов к миру не звучало в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в США не было предостережений и по поводу обстрелов жилых домов Донбасса.

«Москва сожалеет, что ни Зеленский, ни Байден не продемонстрировали потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России», — сказал Песков.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал серьезным событием визит президента Украины в США. По его мнению, встреча Зеленского с американским лидером Джо Байденом и выступление перед Конгрессом повлияют на ход конфликта на Украине.

Визит Владимира Зеленского в США стал первой зарубежной поездкой украинского лидера после начала российской специальной военной операции. 21 декабря он прибыл в Вашингтон, где встретился с Байденом, а также выступил перед Конгрессом.

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Анна Щербакова
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