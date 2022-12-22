В России отреагировали на визит Зеленского в США

Депутат Чепа назвал серьезным событием визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал важным событием. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал, как встреча с президентом США Джо Байденом и выступление перед Конгрессом повлияют на ход конфликта.

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Это серьезное событие Алексей Чепа депутат Госдумы

«Единственное, что ему нужно было — это громко просить оружие и делать заявления, что они будут биться до последнего, что они победят, и это звучало во всем в его выступлении. Важно отметить, что свои просьбы о финансовой поддержке и оружии он называл инвестициями. То есть Зеленский пытался показать конгрессменам, что все, что делается, вам выгодно, и вы получите от этих инвестиций какую-то прибыль», — сказал депутат.

Когда Владимир Зеленский назвал помощь союзников инвестициями, речь шла о вложениях в безопасность. «Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом», — цитирует главу государства Assosiaited Press.

По мнению Алексея Чепы, Вашингтон вместе с Киевом «продолжают политику ведения военных действий до победного конца».

«Они показали неготовность и нежелание к каким-либо переговорам и выполнению тех условий, которые нами были поставлены в прошлом году. Обсуждение американцами помощи на 2023 год в размерах до 50 миллиардов долларов, возможности поставок систем Patriot, систем ATACMS, ударных беспилотников, который имеют большой радиус действия и могут составлять определенные трудности для ведения специальной военной операции. Нам надо это все очень серьезно учитывать», — заключил он.

Визит Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США стал первой зарубежной поездкой украинского лидера после начала российской специальной военной операции. 21 декабря он прибыл в Вашингтон, где встретился с Джо Байденом, а также выступил перед Конгрессом.

Как сообщает Politico, визит готовился тайно в течение нескольких недель. Как стало известно, Зеленский прилетел в столицу Соединенных Штатов на самолете американских военно-воздушных сил.

Во время переговоров с Джо Байденом, Зеленский поблагодарил американского коллегу за поддержку Украины. В тот же день Зеленский выступил в Конгрессе, где еще раз отметил важность поставок оружия для обороны страны. Он предположил, что поворотный момент в боевых действиях наступит в 2023 году. Во время совместной пресс-конференции президент США пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.