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03:03, 22 декабря 2022Мир

Байден заявил о единстве с Украиной против России

Байден заявил о единстве США с Украиной, чтобы не дать Путину преуспеть

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о единстве Вашингтона с Киевом, чтобы не дать президенту России Владимиру Путину добиться успеха в спецоперации. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент Зеленский и я едины, две страны вместе, чтобы гарантировать, что он не смог преуспеть», — подчеркнул лидер США.

Байден также пообещать оставаться с Украиной столько, «столько, сколько будет сама Украина». При этом он отверг намерение
США и союзников напрямую столкнуться с Россией.

В ходе совместной пресс-конференции Байден также высказался о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, подчеркнув, что она не задумывается как шаг к возможной эскалации. «Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — заявил Байден.

Марина Совина
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