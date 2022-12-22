Байден высказался о возможной эскалации из-за передачи Украине ЗРК Patriot

Байден заявил, что передача США Украине ЗРК Patriot не задумывается как шаг к эскалации

Президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским высказался о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, подчеркнув, что она не задумывается как шаг к возможной эскалации. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер», — заявил Байден.

Зеленский прибыл в США в среду, 21 декабря. В ходе встречи Байден пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).