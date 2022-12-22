Зеленский потребовал от США вооружения и денег

Президент Украины Зеленский потребовал от Конгресса США вооружения и дополнительных денег

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Конгресса США вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий. Об этом он высказался во время своего выступления перед американскими парламентариями, пишет Bloomberg.

По его словам, поддержка США до сих пор имела решающее значение для украинской армии, а грядущий год будет переломным в плане хода боевых действий. Глава республики призвал к новым санкциям против России и потребовал, в частности, новых поставок танков и самолетов для Вооруженных сил Украины.

«Ваша поддержка имеет решающее значение не только для того, чтобы выстоять в такой борьбе, но и для того, чтобы дойти до поворотного момента и победить на поле боя», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе встречи со своим украинским коллегой пообещал, что Вашингтон продолжит увеличивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны.