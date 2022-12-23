Легендарного серийного убийцу по кличке Бикини-киллер выпустили из тюрьмы

Серийного убийцу Чарльза Собраджа по кличке Бикини-киллер выпустили из тюрьмы

В Непале выпустили из тюрьмы легендарного мошенника и серийного убийцу Чарльза Собраджа, известного под кличками Змей и Бикини-киллер. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Верховный суд постановил освободить 78-летнего Собраджа, в последние 19 лет отбывавшего заключение в Катманду. Причиной освобождения стал пожилой возраст преступника. В 2003 году он был осужден пожизненно за двойное убийство 29-летнего Конни Джо Боронзича и его 26-летней подруги Лоран Каррьер, совершенное в 1975 году.

Собрадж приобрел печальную славу в 1970-х годах, когда занимался воровством и мошенничеством в странах Азии. Считается, что он убил как минимум 12 человек в 1975-1976 годах. Чаще всего жертвами Собраджа становились сообщники, угрожавшие выдать его полиции. Свое прозвище Бикини-киллер он получил после того, как был уличен в причастности к смерти шести девушек на пляжах Таиланда. Все они носили раздельные купальники.

Большинство жертв Собраджа скончались от передозировки наркотиков, и он всегда утверждал, что их смерти были случайными. Тем не менее в 1976 году преступник был осужден на 12 лет заключения в Нью-Дели, после того как с сообщниками попытался отравить и ограбить группу туристов.

В заключении мошенник быстро подкупил администрацию и вел роскошный образ жизни. В 1986 году он сбежал из тюрьмы, накачав наркотиками охрану, так как боялся, что будет выдан властям Таиланда. Там его могли приговорить еще к 20 годам заключения. Собрадж был задержан на Гоа и оставался в индийской тюрьме до 1997 года.

В 2003-м он тайно прилетел в Катманду, где был схвачен и приговорен к пожизненному заключению, однако в Непале этот срок обычно ограничивается 20 годами. 21 декабря суд постановил освободить Собраджа, так как он уже отбыл 95 процентов срока. В данный момент решается вопрос о высылке Чарльза Собраджа во Францию, гражданином которой он является.

Ранее сообщалось, что несколько картин, написанных серийным убийцей из США Джоном Уэйном Гейси во время его пребывания в камере смертников, были обнаружены в Великобритании. Полотна нашлись в доме покойных родителей жителя графства Уэст-Мидлендс.