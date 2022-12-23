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03:26, 23 декабря 2022Мир

Американский ветеран назвал визит Зеленского в США театром

Ветеран ВС США Крапивник назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон театром

Фото: Pixabay

Ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире программы Соловьев Live назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон театром.

«Поездка Зеленского в США — это театр. Он потом еще пойдет на выставку оружия. Это огромные деньги, большие откаты», — отметил американский военный.

Он добавил, что в правительстве США царит «неимоверная коррупция». Так, те, кто принимал Зеленского, получают по 150 тысяч долларов, а их миллионные состояния сколочены благодаря работе в конгрессе.

«Это все спектакль для того, чтобы подвинуть народ и инвестировать в компании, которые представляют лоббисты», — заключил ветеран.

21 декабря Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Вашингтоне. Американский лидер пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.

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Марина Совина
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