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07:53, 23 декабря 2022Мир

В США призвали снять с продажи «ТераФлю»

WSJ: врачи в США призвали снять с продажи «ТераФлю» из-за неэффективности

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало прекратить продажу антигистаминных препаратов Benadryl, отхаркивающих Mucinex, а также порошков от гриппа и простуды
Theraflu и жаропонижающих препаратов Tylenol, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Врачи в США призвали снять с продажи «ТераФлю» и другие препараты из-за их неэффективности. В частности, в Benadryl, Mucinex и Tylenol присутствует безопасное вещество фенилэфрин, используемое для устранения заложенности носа. Препараты отпускаются без рецепта врача, однако их прием не облегчает состояние пациентов, отмечается в четырех исследованиях.

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Марина Совина
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