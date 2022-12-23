WSJ: врачи в США призвали снять с продажи «ТераФлю» из-за неэффективности

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) потребовало прекратить продажу антигистаминных препаратов Benadryl, отхаркивающих Mucinex, а также порошков от гриппа и простуды

Theraflu и жаропонижающих препаратов Tylenol, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Врачи в США призвали снять с продажи «ТераФлю» и другие препараты из-за их неэффективности. В частности, в Benadryl, Mucinex и Tylenol присутствует безопасное вещество фенилэфрин, используемое для устранения заложенности носа. Препараты отпускаются без рецепта врача, однако их прием не облегчает состояние пациентов, отмечается в четырех исследованиях.