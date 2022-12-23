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16:37, 23 декабря 2022Из жизни

Изгнанный с курорта за кражу печенья медведь вернулся за рождественским кексом

The Times: медведь, которого выгнали с горнолыжного курорта в Италии, вернулся за кексами

Кадр: Mirror Online

Дикий медведь, которого выгнали за кражу печенья с итальянского горнолыжного курорта Роккаразо, расположенного в регионе Абруццо, вернулся за рождественским кексом. Об этом сообщает The Times.

Впервые медведь появился на курорте в декабре 2021 года. Тогда его поймали и переместили в вольер в другом районе, но вскоре выпустили на волю. Однако всего через несколько дней медведь вернулся в Роккаразо. Затем животное еще раз вывезли, но оно снова поразило всех своим упорством: медведь преодолел расстояние в 150 километров и вернулся за бискотти.

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На какое-то время зверь все-таки оставил местных жителей в покое, но недавно опять появился на курорте, чтобы отведать панеттоне. Жители не удивились визиту изгнанного медведя и даже дали ему имя Хуан Каррито.

«Он вышел из леса за рестораном, возможно, его привлек запах панеттоне, который готовили в нашей кулинарной школе», — рассказала шеф-повар местного ресторана Нико Ромито. По ее словам, медведя совершенно не смущали ни люди, ни собаки, и он бродил рядом с заведением примерно полчаса. Местные предполагают, что он наслаждался запахом выпечки.

По данным представителей расположенного недалеко от Роккаразо национального парка Майелла, Хуан относится к редкому апеннинскому подвиду. В мире осталось не более 50-60 апеннинских бурых медведей.

Ранее семья из американского штата Северная Каролина сняла на видео, как медведь вломился в их автомобиль и украл упаковку попкорна. Позже выяснилось, что медведь вломился в еще одну припаркованную поблизости машину и похитил упаковку чипсов.

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Евгения Черкасова
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