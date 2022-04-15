Выгнанный с курорта медведь прошел 150 километров и вернулся за любимым печеньем

Выгнанный с горнолыжного курорта в Роккаразо медведь вернулся за любимыми печеньями

На итальянский горнолыжный курорт в Роккаразо вернулся изгнанный ранее дикий медведь, который воровал с помойки местной пекарни любимое печенье бискотти. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дикий медведь впервые появился на курорте в декабре. Тогда хищника поймали и переместили в вольер в другом районе, но вскоре выпустили на волю. Уже через несколько дней мохнатый почитатель выпечки вернулся в Роккаразо.

Второй раз медведя пытались выгнать в марте, повторив декабрьскую процедуру с переселением. Зверь поразил всех своим упорством: он больше двух недель добирался до излюбленного горнолыжного курорта через парки и леса, по дороге питаясь муравьями. За 18 дней медведь прошел более 150 километров и теперь снова ворует печенье.

Теперь эксперты по дикой природе и представители министерства экологии Италии собираются провести совещание и обсудить, что с ним делать дальше. Одной из предлагаемых мер будет установка специальных мусорных баков, которые не смогут вскрыть животные.

По данным представителей расположенного недалеко от Роккаразо национального парка Майелла, медведь относится к редкому апеннинскому подвиду. В мире осталось не более 50-60 апеннинских бурых медведей.

Ранее сообщалось, что фермер из индийской деревни Кохеда, штат Телангана, купил костюм самого опасного медведя в мире для охраны посевов от обезьян. После этого индиец нанял человека, который должен ходить по полю в костюме медведя и отпугивать диких животных.