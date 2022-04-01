Фермер нанял человека в костюме самого опасного медведя в мире для охраны поля

Индийский фермер Бхаскар Редди купил костюм медведя-губача для охраны посевов от обезьян

Фермер из индийской деревни Кохеда, штат Телангана, купил костюм самого опасного медведя в мире для охраны посевов от обезьян. Об этом сообщает India Times.

Фермеру Бхаскару Редди пришла в голову уникальная идея, как защитить посевы от обезьян и кабанов. Он поехал в Хайдарабад к торговцу театральными костюмами и заказал костюм медведя-губача за 10 тысяч рупий (10,9 тысячи рублей). Через неделю костюм был готов.

После этого индиец нанял человека, который должен ходить по полю в костюме медведя и отпугивать диких животных. За это Редди платит наемному работнику 500 рупий (547 рублей) в день. Редди владеет 10 акрами земли, на которых выращивает кукурузу и различные овощи.

После внедрения в жизнь инновационной идеи обезьяны лишь единожды попытались проникнуть на принадлежащее фермеру поле. Иногда костюм носит сын мужчины. Увидев медведя-губача среднего размера, обезьяны стараются держаться подальше от поля Редди.

Теперь окрестные фермеры приходят к Редди, чтобы перенять опыт и посмотреть, как работает такой метод отпугивания животных.

Многие пользователи соцсетей сочли такой способ заработка занимательным. «Мужчина в костюме медведя зарабатывает больше, чем авторы на фрилансе», — написал один из них. «А что, если придет настоящий медведь?» — поинтересовался другой.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами. Несмотря на скромные размеры, считаются одними из самых опасных медведей в мире. За последние 20 лет в результате нападения губачей погибли сотни жителей Индии, тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Темора, штат Новый Южный Уэльс, кенгуренок запрыгнул в карман мужчины, одетого в костюм кенгуру. Детеныш заглянул внутрь, а потом забрался туда с головой.