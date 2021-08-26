В карман мужчины в костюме кенгуру запрыгнул кенгуренок

В австралийском городе Темора, штат Новый Южный Уэльс, кенгуренок запрыгнул в карман мужчины, одетого в костюм кенгуру. Об этом пишет издание Daily Mail.

На видео, которое опубликовал в TikTok австралиец Николас Элвин, мужчина в костюме кенгуру выходит из дома и направляется к детенышу по кличке Найджел, который сидит на лужайке неподалеку. Под смех товарищей он присаживается возле него и показывает ему большой карман на животе. Кенгуренок заглядывает внутрь, а потом забирается туда с головой.

За четыре дня после публикации видео посмотрели около 500 тысяч раз. «Тот факт, что это сработало, уморителен», — прокомментировал один из зрителей. «Уроки похищения кенгуру», — написал другой. «Бедняжка хочет к мамочке, — говорится в третьем комментарии. — Такое милое видео. Надеюсь, с кенгуренком все в порядке».

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Виктория старатель помог спасти кенгуру с кенгуренком, которые провалились в глубокую шахту. Когда сумчатое вытащили на поверхность, оно наелось, напилось и принялось прыгать.