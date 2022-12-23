Три человека погибли в ДТП с грузовиком на российской трассе

На трассе в Томской области три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

На трассе Томск — Югра Томской области три человека погибли при столкновении грузовика Mercedes-Benz и легкового автомобиля Nissan Wingroad. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры в российском регионе.

ДТП произошло рано утром в пятницу, 23 декабря. По предварительным данным, погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Водителя грузовика доставили в больницу с травмами. Сотрудники Госавтоинспекции и представители прокуратуры начали устанавливать причины случившегося. На месте аварии координирует работу правоохранительных органов прокурор Томского района Сергей Иванов.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении скорой помощи с грузовиком под Томском. Грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, а автомобиль скорой помощи ехал со стороны города Томска в город Асино. В результате ДТП произошло возгорание. Четверо находившихся в машине скорой помощи человек погибли.

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.