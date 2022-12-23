Раскрыто условие Байдена для его визита в Британию

Telegraph: Байден приедет в Британию при договоренности с ЕС по Северной Ирландии

Президент США Джо Байден откажется от государственного визита в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, пишет газета Telegraph, ссылаясь на осведомленные источники.

Американский лидер желает совершить визит в страну для участия в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине соглашения Страстной пятницы, подписанной в апреле 1998 года. Издание раскрыло условие Байдена для его визита в Британию и заявило, что он приедет только в случае договоренности Лондона и ЕС по Северной Ирландии.

Президент США, который «яростно гордится своим ирландским происхождением» и исповедует католицизм, воздействует на Лондон и ЕС для заключения соглашения по протоколу. Если стороны к нему не придут, то вместо Байдена в Британию поедет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство. Документ подписали британский премьер Риши Сунак Джо Байден.