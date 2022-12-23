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13:49, 23 декабря 2022Россия

Кремль анонсировал поездку Путина в Тулу

Песков анонсировал поездку Путина в Тулу для совещания по обеспечению потребностей СВО

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, посетит Тулу. Поездку анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, в городе глава государства ознакомится с продукцией оборонно-промышленного комплекса, а также проведет совещание по обеспечению потребностей специальной военной операции (СВО).

«Будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в военной специальной технике», — сказал он.

19 декабря Путин прибыл в Минск для переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президенты обсудили региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы. В рамках переговоров в узком составе также участвовали главы министерств обороны России и Белоруссии.

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Анастасия Шейкина
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