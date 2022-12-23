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19:21, 23 декабря 2022Среда обитания

Жители российского общежития оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом

Жители общежития в Канске закрыли туалет зонтом из-за протекающего потолка

Фото: Danilo Batista / Unsplash

Некоторые жители общежития в городе Канск Красноярского края оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом. Таким способом россияне укрывались от протечек с потолка. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Жильцы закрепили большой черный зонт над унитазом, чтобы на него не капала вода. Причиной проблемы с гидроизоляцией назвали некачественный ремонт, который делали 10 лет назад.

Сначала собственники замечали несколько капель, однако вскоре потолок прогнил. «Как жить, я вообще не понимаю. А в квитанции 900 рублей с комнаты постоянно идет», — возмутился местный житель. В управляющей компании заявили, что проблема в перекрытии уже была, когда дом принимали.

Ранее в деревне Малое Карлино под Санкт-Петербургом из-за дыры в крыше затопило квартиры в многоэтажном доме. В потолке начал образовываться конденсат, из-за которого стены покрылись грибком и плесенью.

Нина Ташевская
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