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20:41, 10 ноября 2022Среда обитания

Залитая водой многоэтажка в деревне покрылась плесенью из-за дыры в крыше

В деревне Малое Карлино под Петербургом затопило квартиры дома из-за дыры в крыше

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В деревне Малое Карлино под Петербургом из-за дыры в крыше затопило квартиры в многоэтажном доме. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В сентябре 2022 года, после многочисленных просьб местных жителей, в доме решили провести капитальный ремонт кровли. В начале октября специалисты вскрыли часть крыши, сняли утеплители и пропали, оставив дыру в ней. В результате после выпадения осадков залило квартиры, расположенные с четвертого по шестой этажи.

«На крыше сейчас отсутствуют рабочие, там никаких активных действий сейчас не ведется. Все брошено, вода стоит по щиколотку, огромный хаос», — рассказала одна из жительниц дома. Из-за дыры в кровле система отопления в доме не справляется со своей работой, и в квартирах холодно. Кроме того, на потолке образуется конденсат, из-за которого стены покрылись грибком и плесенью.

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Жильцы дома обращались в администрацию, к подрядчику и в другие инстанции, однако это не помогло решить проблему. Представители организаций, по словам собственников квартир, либо перекладывали ответственность друг на друга, либо давали понять, что ответ жильцы получат не раньше, чем в течение 30 дней.

«Мы опасаемся, что сейчас это все замерзнет, а когда начнет оттаивать, нас зальет с еще большей силой ледяной водой», — беспокоится жительница пострадавшего дома. Кроме того, жители опасаются, что, если водой зальет проводку, может произойти короткое замыкание.

В августе стало известно, что в Забайкальском крае в почтовом отделении пошел дождь — из-за длительных ливней крыша здания протекла.

Полина Кислицына
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