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23:00, 23 декабря 2022Мир

США поддержат расследования на «Северных потоках»

Госдеп: США продолжат содействовать Европе в расследовании диверсии на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку расследованиям взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента, его слова приводит РИА Новости.

Он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который назвал взрывы на газопроводах актом международного терроризма. Российский лидер также указал, что ответственность за произошедшее на «Северных потоках» лежит на государствах, заинтересованных в поставках газа исключительно через Украину.

«Мы говорили, что это была диверсия. Мы продолжим тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами, окажем поддержку европейским расследованиям и далее будем предпринимать усилия в целях укрепления энергетической независимости», — подчеркнул представитель Госдепа. Он добавил, что любые предположения о причастности Штатов к взрывам не имеют под собой никаких оснований.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что текущее замедление расследования взрывов на «Северных потоках» связано с тем, что виновных уже нашли, но «никто не хочет об этом говорить». При этом аналитик выразил уверенность в том, что правда о диверсии на газопроводах в итоге станет доступна широкой общественности.

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Варвара Кузьмина
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