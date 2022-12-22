Названа причина замедления расследования диверсий на «Северных потоках»

Аналитик Пикин допустил возможность утечки информации о диверсиях на «Северных потоках»

Правда о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в конце концов всплывет на поверхность, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В разговоре с «Лентой.ру» аналитик объяснил, что текущее замедление расследования по факту произошедшего связано с тем, что виновных уже нашли, но «никто не хочет об этом говорить».

«Расследование затормозилось из-за того, что слишком быстро нашли того, кто это [диверсии] сделал. Никто не хочет об этом говорить, потому что это политически неудобно. Не будем пока никого обвинять, но самих себя или союзников не наказывают. Тот факт, что европейские политики об этом забыли, говорит о том, что все прекрасно знают, кто это был, поэтому лучше об этом дальше не рассуждать», — сказал специалист.

Он также выразил уверенность в том, что правда о произошедшем на газопроводах в конце концов станет доступна широкой общественности.

«В наш век информационных технологий, думаю, что мы в итоге об этом узнаем, причем с фактурой, в результате очередной утечки информации. Вряд ли это будет по факту подведения итогов расследования: оно может так и остаться где-то пылиться», — добавил эксперт.

Информация в любом случае просочится Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития

Ранее посольство России в США опубликовало письменное заявление, в котором потребовало прозрачного и всестороннего расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках"», — говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября стало известно о масштабных разрушениях на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в российском «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

