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06:45, 22 декабря 2022Мир

Посольство России потребовало раскрыть неудобную правду о «Северных потоках»

Посольство в США: Россия требует прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»

Посольство России в США потребовало прозрачного и всестороннего расследования терактов на на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом говорится в опубликованном письменном заявлении ведомства.

При этом российские дипломаты поприветствовали стремление западных СМИ «докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке». Речь идет о недавнем материале газеты The Washington Post, в котором говорилось об отсутствии доказательств «в пользу того, что за диверсией стояла Россия».

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках". Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — сказано в заявлении.

Марина Совина
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