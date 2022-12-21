Запад не нашел доказательств виновности России во взрывах на «Северных потоках»

WP: у Запада нет доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках»

У Запада нет доказательств причастности России к диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», — сообщил изданию неназванный европейский чиновник.

Его оценка совпадает с позицией 23 представителей дипведомств и разведок западных стран, с которыми поговорило издание. Некоторые представители европейских стран в беседе с WP отметили, что не считают Россию виновной в диверсиях. Другие, напротив, указали, что считают Москву главным подозреваемым, но не могут однозначно приписать ответственность за нападение какой-то одной стране.

Источники утверждают, что американская разведка регулярно прослушивает разговоры представителей российской власти и военных. При этом она не нашла признаков причастности России к взрывам.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в российском «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Целой осталась одна из ниток «Северного потока-2», но ее запуск малореален, говорил российский президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение не принимается и вряд ли будет принято.