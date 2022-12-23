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04:00, 23 декабря 2022Мир

Еврокомиссия заблокировала предназначенные Венгрии 22 миллиарда евро

Reuters: ЕК заблокировала 22 млрд евро, которые Венгрия должна получить из фондов

Фото: Pixabay

Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро, которые предназначались Венгрии, она должна была получить их из европейских фондов сплоченности, согласно подписанным договоренностям. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что удержанная сумма — это трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета Европейского союза (ЕС) в 2021-2027 годах. Эти средства планировалось потратить на образование детей из неблагополучных семей, обновление железнодорожного транспорта, помощь регионам, пострадавшим после закрытия угольных заводов.

Причиной блокировки стало подписание соглашения о партнерстве между Еврокомиссией и Венгрией, в нем разъясняется, как будут расходоваться деньги из бюджета Евросоюза согласно программам, предложенным государству.

Будапешт сможет получить 1,5 процента от этой суммы в качестве предварительного финансирования, также будут выделены некоторые средства в качестве помощи на период подготовки проектов.

Ранее страны ЕС согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.

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Марина Совина
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