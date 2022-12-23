Еврокомиссия заблокировала предназначенные Венгрии 22 миллиарда евро

Reuters: ЕК заблокировала 22 млрд евро, которые Венгрия должна получить из фондов

Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро, которые предназначались Венгрии, она должна была получить их из европейских фондов сплоченности, согласно подписанным договоренностям. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что удержанная сумма — это трансферты, которые Будапешт должен получить из долгосрочного бюджета Европейского союза (ЕС) в 2021-2027 годах. Эти средства планировалось потратить на образование детей из неблагополучных семей, обновление железнодорожного транспорта, помощь регионам, пострадавшим после закрытия угольных заводов.

Причиной блокировки стало подписание соглашения о партнерстве между Еврокомиссией и Венгрией, в нем разъясняется, как будут расходоваться деньги из бюджета Евросоюза согласно программам, предложенным государству.

Будапешт сможет получить 1,5 процента от этой суммы в качестве предварительного финансирования, также будут выделены некоторые средства в качестве помощи на период подготовки проектов.

Ранее страны ЕС согласовали заморозку положенных Венгрии средств из Фонда сбалансированного развития ЕС в размере 6,3 миллиарда евро. Изначально эта сумма составляла 7,5 миллиарда евро, однако была снижена в обмен на отказ от права вето по ряду вопросов, в частности по пакету помощи Киеву.