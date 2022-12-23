РСА: автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 27,7%

В России взлетели цены на автозапчасти — с 19 марта по 19 декабря детали подорожали в среднем на 27,7 процента, пишет Autonews.ru со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА). По ряду позиций ушедших или заморозивших свою работу в России брендов рост цен составил сразу 50-60 процентов.

Наиболее популярные и редкие наименования покинувших Россию марок — например, детали кузова автомобиля: двери, капоты, бамперы, крылья, а также оптика и лобовые стекла — подорожали на 60-70 процентов. По словам экспертов, для этих деталей нет аналогов, а поставку такой оригинальной продукции по параллельному импорту наладить достаточно сложно.

Страховщики отметили и подорожание запчастей от отечественного бренда Lada — в среднем детали для этих автомобилей прибавили в цене 10-12 процентов. Подорожали не только запчасти, но и лакокрасочные материалы и услуги автосервиса — примерно на 10-15 процентов.

В РСА рассказали, что сильнее всего цены поднялись в июне, а затем начали постепенно снижаться и стабилизироваться. По ряду позиций все же удается наладить поставки по параллельному импорту, и заметного их подорожания за период с октября 2022 года не зафиксировано.

Тем не менее, осенью на российском авторынке появился новый тренд — начали расти в цене те позиции, дефицита которых ранее не наблюдалось. «Это означает, что складские запасы подходят к концу, а стабильного параллельного импорта нет, есть, возможно, разовые поставки, не очень надежные логистические цепочки, но ситуация еще очень далека от стабильной», — заявили в РСА.

На данный момент, по оценке страховщиков, средний уровень цен на запчасти схож с ситуацией в апреле-июне 2022 года, когда были введены различные санкции в отношении России и из страны ушли некоторые крупнейшие автопроизводители.

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