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10:19, 22 декабря 2022Экономика

Интерес россиян к покупке авто за границей резко вырос

«Открытие авто»: число желающих купить авто за рубежом россиян за год выросло в 2,5 раза

Фото: Stephan Mahlke / Unsplash

Интерес россиян к покупке авто за границей резко вырос — по сравнению с прошлым годом число желающих приобрести авто за рубежом выросло в 2,5 раза, свидетельствуют результаты опроса «Открытие авто» (есть в распоряжении «Ленты.ру»). В 2021 году к такой покупке были готовы только 19 процентов респондентов, а большинство (81 процентов) даже ее не рассматривали.

Исследование проводилось с 11-13 декабря среди 1520 автовладельцев или планирующих приобрести машину во всех регионах России. «Каждый второй автовладелец не против купить автомобиль за пределами России. Но подавляющее большинство (41 процент — прим. «Ленты.ру») готовы к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника», — рассказали в «Открытие авто».

При этом девять процентов опрошенных определенно согласны купить машину за границей, а 36 процентов автомобилистов не пойдут на это ни при каких условиях. Среди возрастных групп наиболее положительно к такому варианту относится молодежь от 18 до 25 лет (22 процента из них хотят купить авто за рубежом), а наиболее консервативны — представители старшей возрастной группы старше 56 лет (только шесть процентов выразили такую готовность).

Наиболее популярные среди россиян форматы приобретения автомобиля в другой стране — под заказ у компании-посредника (58 процентов), самостоятельная покупка с рук (32 процента), под заказ у посредника-частного лица (30 процентов) и покупка на аукционе (27 процентов).

Среди основных преимуществ такого варианта покупки авто россияне чаще всего называли более качественную сборку (46 процентов), более низкую цену (35 процентов), наличие ушедших из России брендов (26 процентов) и комплектации, недоступные для отечественного рынка (25 процентов).

Ранее аналитики сервиса «ВТБ Лизинг» предсказали, что в 2023 году российский авторынок может быть более чем наполовину заполнен китайскими автомобилями. Расширение присутствия китайских марок автомобилей произошло на фоне ухода ряда западных автопроизводителей из России — к осени местные дилеры практически полностью распродали бренды из США, Европы и Японии.

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Софья Ермакова
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