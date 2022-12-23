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08:40, 23 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали об оборудовании украинской армией постов ПВО на крышах домов

Марочко заявил, что ВСУ оборудуют посты ПВО на крышах высотных зданий Артемовска
Архивное фото

Архивное фото. Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Украинская армия оборудует посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах высотных зданий Артемовска. Об этом рассказал Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчетами ПЗРК. В подвальных помещениях разворачиваются дополнительные полевые госпитали. Также идет подвоз продуктов питания и боекомплектов», — заявил Марочко.

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Алевтина Запольская
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