Китайская Xiaomi начала массовые увольнения

FT: Xiaomi сократит 10 процентов персонала ради снижения затрат

Китайская технологическая компания Xiaomi начала массовые увольнения, она планирует сократить 10 процентов персонала ради снижения затрат, пишет Financial Times.

Xiaomi вынуждена пойти на такой шаг на фоне глобальной инфляции, борьбы Китая со вспышками COVID-19, а также из-за снижения спроса на смартфоны. Падение выручки и прибыли зафиксировано третий квартал подряд.

Увольнения затронут несколько подразделений, включая бизнес по производству смартфонов. Штат компании по состоянию на 30 сентября 2022 года составлял более 35 тысяч человек.

Мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года. По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов по всему миру за три месяца, закончившиеся в сентябре, рухнули на девять процентов, продлив спад, который продолжался весь 2022 год. Аналитики полагают, что тенденция к снижению спроса сохранится еще девять месяцев.