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13:42, 19 октября 2022Экономика

Мировой рынок смартфонов обрушился

Bloomberg: мировые поставки смартфонов упали на девять процентов

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Мировой рынок смартфонов пережил худший третий квартал с 2014 года, констатировало агентство Bloomberg. На фоне усложняющейся экономической ситуации покупатели не торопятся с покупкой гаджетов.

По данным исследовательской компании Canalys, поставки смартфонов по всему миру за три месяца, закончившиеся в сентябре, рухнули на девять процентов, продлив спад, который длился весь 2022 год. При этом аналитики полагают, что тенденция к снижению спроса, вероятно, сохранится еще девять месяцев.

Сейчас ключевую роль в снижении продаж сыграл экономический спад в Китае и ограничения, введенные из-за COVID-19. Также в текущем году потребительские аппетиты упали из-за роста процентных ставок и цен на энергоносители. Гиганты отрасли, такие как Xiaomi, Vivo Oppo, зафиксировали двузначное падение продаж в этом году, и только iPhone от Apple продемонстрировали устойчивость.

Кроме того, рухнули и поставки компьютеров на мировой рынок. Во втором квартале 2022 года поставки ПК упали на 15,3 процента по сравнению со вторым кварталом 2021 года. За указанный период было отгружено 74,3 миллиона единиц техники. По словам специалистов, потребительский спрос остается невысоким, в связи с этим производителям компьютеров приходится вкладывать дополнительные средства в маркетинг.

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Платон Щукин
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