Юрист предупредил о новых госпошлинах для водителей со следующего года

Юрист Шарков: с 1 января появится госпошлина за допуск машин к перевозке опасных грузов

Управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков рассказал, что с начала следующего года вступают в силу поправки, которые устанавливают новые пошлины для водителей. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Нововведения предполагают не только появление новых пошлин, но и увеличение размера уже действующих, добавил эксперт. Он уточнил, что с 1 января автомобилистам придется платить 1000 рублей, чтобы получить разрешение на изменение конструкции колесного транспортного средства (ТС). Допуск машины к перевозке опасных грузов, по словам Шаркова, будет стоить 1500 рублей, а его продление обойдется в 1000 рублей.

Юрист также добавил, что увеличится стоимость пошлины за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией. В новом году она будет стоить 1000 рублей вместо прежних 800. Специалист пояснил, что свидетельство требуется в том случае, если автомобиль был собран самостоятельно, а также если были внесены изменения в заводскую конструкцию. Кроме того, продолжил Шарков, документ необходим, если планируется ввоз иномарки через границу.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. В их число также вошли такие препараты как фенибут, феназепам, и ряд антидепрессантов.