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18:55, 24 декабря 2022Мир

Немецкий депутат рассказал о планах греться в Рождество свечами на елке

Немецкий депутат Мерц рассказал о планах греться в Рождество свечами на елке

Фото: unsplash

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц рассказал, как он планирует греться в Германии зимой. Его слова передает Bietigheimer Zeitung.

Говоря об экономии в условиях энергетического кризиса, немецкий политик отметил, что празднует Рождество с елкой и настоящими свечами. По его словам, уже этот факт «естественным образом повышает температуру в помещении». «В остальном мы празднуем вполне нормально и по-буржуйски дома с семьей», — добавил лидер фракции.

Мерц также заявил, что в целях экономии электроэнергии снизил комнатную температуру в своей квартире и доме. «Я снизил комнатную температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге, и отапливаю только те помещения, которые непосредственно использую», — признался депутат.

Ранее стало известно о том, что Германия потратит миллиарды евро на ограничение роста цен на газ и энергию.

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Дениза Мацаева
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