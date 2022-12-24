Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерове
ТАСС: причиной пожара в доме престарелых в Кемерове стала неправильная эксплуатация печи
Причиной пожара в доме престарелых в Кемерове стала неправильная эксплуатация печи. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, для проживания престарелых был приспособлен частный жилой дом. «Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», — добавил он.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту произошедшего.
О том, что в Кемерове загорелся дом престарелых, стало известно в ночь на 24 декабря. Источник РИА Новости утверждает, что учреждение работало нелегально.