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12:53, 24 декабря 2022Россия

Следователей попросили изучить информацию о секте в сгоревшем в Кемерово приюте

Минсоцзащиты попросило СКР изучить информацию о секте в сгоревшем приюте с 22 погибшими

Фото: Данил Айкин / ТАСС

Министерство социальной защиты Кемеровской области попросило Следственный комитет России (СКР) изучить информацию о секте в сгоревшем нелегальном приюте для пожилых людей. Об этом в субботу, 24 декабря, со ссылкой на министра соцзащиты региона Елену Федюнину сообщает ТАСС.

По информации министра, еще в ноябре 2021 года в открытых источниках появилась информация, что по адресу дома престарелых находится секта в которой нарушаются права граждан, у которых изымают документы. Информация о ситуации в приюте была направлена в прокуратуру и СКР откуда она была передана следователям Заводского района.

О пожаре в доме престарелых сообщалось в ночь на 24 декабря. Площадь возгорания составил 180 квадратных метров, в происшествии погибли 22 человека.

СКР предъявил обвинения 31-летнему организатору дома престарелых обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

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Владимир Седов
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