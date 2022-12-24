Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 24 декабря 2022Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в кемеровском приюте

Состояние пострадавших в результате пожара в кемеровском приюте оценивается как стабильное

Фото: Shutterstock

Состояние пострадавших в результате пожара в кемеровском приюте оценивается как стабильное. Об этом рассказал врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов, пишет ТАСС.

По его словам, один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, второй — тяжелые.

Денисов добавил, что врачи подготовлены к лечению таких больных. «У нас есть все необходимое оборудование, все лекарственные препараты имеются в наличии», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о поворотном моменте стратегии России на Украине
В ДНР сообщили об уничтожении танка и более 50 украинских военных
Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в кемеровском приюте
В Молдавии призвали граждан продолжать экономить энергоресурсы
Пропавшая в октябре беременная женщина найдена мертвой под Волгоградом
Опубликовано видео задержания готовившего теракты бывшего боевика «Азова»
Мужчина серьезно пострадал от взрыва петарды в Подмосковье
Найден организатор сгоревшего в Кемерово приюта
Мокрый снег и дождь пообещали москвичам в Гидрометцентре
Сын Горди Хоу оценил выход Овечкина на второе место в рейтинге снайперов НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.