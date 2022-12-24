Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в кемеровском приюте

Состояние пострадавших в результате пожара в кемеровском приюте оценивается как стабильное

Состояние пострадавших в результате пожара в кемеровском приюте оценивается как стабильное. Об этом рассказал врач ожогового центра Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Андрей Денисов, пишет ТАСС.

По его словам, один из пострадавших получил травмы средней степени тяжести, второй — тяжелые.

Денисов добавил, что врачи подготовлены к лечению таких больных. «У нас есть все необходимое оборудование, все лекарственные препараты имеются в наличии», — подчеркнул он.